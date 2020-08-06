Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
9 göğüs kemiğini kırdı
9 göğüs kemiğini kırdı
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı
Markette fazla vakit geçirdi diye...
Zorla adam kaçırdılar
Zorla adam kaçırdılar

Kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da meydana gelen Mülke Tecavüz ve Darp suçlarından tutuklanan zanlı Olanrewaju Alabi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:35
757 Okunma
Kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da meydana gelen Mülke Tecavüz ve Darp suçlarından tutuklanan zanlı Olanrewaju Alabi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, olguları aktardı.

Polis, Huzurda bulunan zanlı Olanrewaju Alabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına ile methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 03.08.2020 tarihinde saat 24.00 raddelerinde kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkon kısmından tırmanarak izinsiz olarak içeriye girip mülküne tecavüz ettikten sonra ikametgâhın yatak odası içerisinde adı edilenin yüzüne iki eli ile tokat vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Nijerya vatandaşı olup öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “Biz çalışıyoruz, bazıları konuşuyor”
Pilli: “Biz çalışıyoruz, bazıları konuşuyor”
Kamu ve Sağlık Komitesi toplandı
Kamu ve Sağlık Komitesi toplandı
Tozlu hava geliyor
Tozlu hava geliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim