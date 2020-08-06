Kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da meydana gelen Mülke Tecavüz ve Darp suçlarından tutuklanan zanlı Olanrewaju Alabi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, olguları aktardı.

Polis, Huzurda bulunan zanlı Olanrewaju Alabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına ile methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 03.08.2020 tarihinde saat 24.00 raddelerinde kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkon kısmından tırmanarak izinsiz olarak içeriye girip mülküne tecavüz ettikten sonra ikametgâhın yatak odası içerisinde adı edilenin yüzüne iki eli ile tokat vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Nijerya vatandaşı olup öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.