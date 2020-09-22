Kız arkadaşını defalarca yumrukladı

Lefkoşa’da kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kız arkadaşına ciddi şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı O.Ö, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddeti Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz Olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının “Ciddi Darp”, “Kasti Hasar” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Yavuz, Lefkoşa’da, 19 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.30 sıralarında zanlı ile kız arkadaşının kıskançlıktan dolayı tartıştığını kaydederek, zanlının kız arkadaşının kullanımındaki HK 660 plakalı aracı ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametinden Dikmen istikametine giderken Lefkoşa Mezarlığı önüne geldiğinde kız arkadaşının defalarca kafasına ve yüzüne vurduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni geçtikten sonra isimsiz toprak yol üzerinde kafasına, yüzüne, eline ve boynuna vurup saçını çekerek ciddi bir şekilde darp eyleminde bulunduğunu vurguladı.

Yavuz, zanlının aynı zamanda kız arkadaşına “Arkadaşının telefon numarasını vermezsen seni öldürürüm” ve “Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehditlinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, müştekinin aynı gün doktordan darp raporu aldığına işaret ederek, zanlının şikâyet üzerinde tutuklandığını anlattı.

Yavuz, zanlının 9 Eylül’den itibaren çalışma izinsiz olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını dile getirerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.