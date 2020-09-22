Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası
Motor kazasında karar açıklandı
Motor kazasında karar açıklandı

Kız arkadaşını defalarca yumrukladı

Lefkoşa’da kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kız arkadaşına ciddi şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı O.Ö, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2020 Salı 14:09
1222 Okunma
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı

Lefkoşa’da kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kız arkadaşına ciddi şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı O.Ö, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddeti Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz Olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının “Ciddi Darp”, “Kasti Hasar” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Yavuz, Lefkoşa’da,  19 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.30 sıralarında zanlı ile kız arkadaşının kıskançlıktan dolayı tartıştığını kaydederek, zanlının kız arkadaşının kullanımındaki HK 660 plakalı aracı ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametinden Dikmen istikametine giderken Lefkoşa Mezarlığı önüne geldiğinde kız arkadaşının defalarca kafasına ve yüzüne vurduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni geçtikten sonra isimsiz toprak yol üzerinde kafasına, yüzüne, eline ve boynuna vurup saçını çekerek ciddi bir şekilde darp eyleminde bulunduğunu vurguladı.

Yavuz, zanlının aynı zamanda kız arkadaşına “Arkadaşının telefon numarasını vermezsen seni öldürürüm” ve “Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehditlinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, müştekinin aynı gün doktordan darp raporu aldığına işaret ederek, zanlının şikâyet üzerinde tutuklandığını anlattı.

Yavuz, zanlının 9 Eylül’den itibaren çalışma izinsiz olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını dile getirerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim