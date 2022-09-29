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Kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Eylül 2022 Perşembe 12:41
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Kız arkadaşını öldüresiye dövdü



(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fatma Çelikiz, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlı nın (E-26), Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 28 Eylül 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Gönyeli'de ikamet ettiği apartmanı önünde, Lefkoşa'da sakin zanlının denize gidip akşama kadar kalmak için yaptıkları programda değişiklik yapıp erken döndükleri gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip sevgilisi K.A.’nın (K-25) önce EP 735 plakalı aracın arka içerisinde arka koltukta kafasına bir tokat vurup araçtan indikten sonra da elinden tutup çekip eli ile ellerinden ittirip sırtının duvara vurmasına sebebiyet verip sal eli ile ağzını kapatıp boğazını sıkmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin LDH Acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.09.2022 13:44
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