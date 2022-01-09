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Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı

09 Ocak 2022 Pazar 16:49
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Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
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Gazimağusa’da İsmet İnönü bulvarı üzerinde 08.01.22 tarihinde faaliyet gösteren bir işyerinde, nefesinde yüzde 267 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı T.H’nın aracı içerisinde olduğu bir esnada aracın camlarına elleri ile vurup yüksek sesle “aç kapıyı aç, seni öldürecem” diyerek şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yapan S.Z, ayni gün derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 09.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 8.01.22 tarihinde saat 18.00 raddelerinde, umumi bir yerde nefesinde yüzde 267 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada kendisinden ayrılmak isteyen ve aracına giren kız arkadaşının aracının camlarına elleri ile vurup yüksek sesle “aç kapıyı aç, seni öldürecem” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yapan zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

İşlemiş olduğu suçlardan dolayı zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık, zanlının aleyhine getirilen şiddet tehdidi suçlaması dışında diğer suçlamaları kabul ettiği yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Zanlının önceden 25.08.2020 tarihinde ayni kız arkadaşına karşı şiddet tehdidi ve itale-i lisan suçu işlediğini, KKTC vatandaşı olduğunu ve izolasyon işçisi olduğunu belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı “alkollüydüm, kız arkadaşım beni terk etmekle tehdit edip aracına bindi ben camlara elimle vurup aç kapıyı dedim, açmadı. Onu tehdit etmedim, halen onu seviyorum ve onu istiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, haftada bir gün polise ispatı vücut yapması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’ lik şahsi, kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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