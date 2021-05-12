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Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti

Gönyeli’de eski kız arkadaşını zorla kaçırıp darp eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44
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Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de eski kız arkadaşını zorla kaçırıp darp eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gönyeli'de 7 Mayıs tarihinde bir kadının  Mercedes marka bir araca bindirilip kaçırıldığı ihbarını alan polis yapılan tahkikat ve tespitler neticesinde Zanlı M. J. K. A. A. 'nın tespit edilerek tutuklandığını belirtti. 

Polis, zanlının eski kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle zorla kaçırdığını zanlının daha önce de ciddi darp suçu olduğunu kaydetti. 

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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