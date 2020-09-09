Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk

Kız arkadaşının burnunu kırdı

Girne’de Akacan Elegance sitesinde meydana gelen olayda kız arkadaşını darp eden Emmanuel Zivagwe tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:43
743 Okunma
Kız arkadaşının burnunu kırdı

Girne’de Akacan Elegance sitesinde meydana gelen olayda kız arkadaşını darp eden Emmanuel Zivagwe tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, 05.09.2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de zanlının sitede bulunan ikametgahı içerisinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma neticesinde  kız arkadaşı E.K.’nin yüzüne yumruk atmak suretiyle darp ettiği sırada burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının sol eline eliyle vurup takma tırnağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Şikayetin 6 Eylül’de yapıldığını kaydeden polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün kalmakta olduğu site içerisinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Polis,soruşturmanın devam ettiğini, 5 kişiden ifade alacaklarını, ayrıca site içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: "Devlet ve hükümet gerekli tedbirleri almalı, halkın sesine kulak vermeli"
Akıncı: "Devlet ve hükümet gerekli tedbirleri almalı, halkın sesine kulak vermeli"
Yedek parçacıda covid-19 paniği
Yedek parçacıda covid-19 paniği
Muhaceret Dairesi'nden önemli duyuru
Muhaceret Dairesi'nden önemli duyuru
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim