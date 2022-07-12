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Kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti

Girne’de dün 21.30 raddelerinde kız arkadaşının telefonunu habersiz aldığı ve arkadaşının telefonu geri almak istediği gerekçesiyle kız arkadaşını darp eden zanlı tutuklandı.

12 Temmuz 2022 Salı 11:26
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Kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti
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Girne'de dün akşam kız arkadaşının telefonunu izinsiz alan şahıs, arkadaşının telefonunu geri istemesi gerekçesiyle darp etti. Bahese konu şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Girne’de dün saat 21.30 sıralarında 26 yaşındaki S.K. 284 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde kız arkadaşına ait cep telefonunu arkadaşının bulunmadığı bir esanada, çantasından rızası hilafına almak suretiyle çalıp, akabinde arkadaşının telefonunu geri almak istediği gerekçesi ile darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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