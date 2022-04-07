Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!

Tahkikatın 1 günde tamamlanması sonucu zanlı bugün 07.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol, 06.04.22 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta oldukları ikametgahın ön bahçesinde kendisine yalan söylediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı İ.Y’ i vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak ve sigara izmaritini yüzüne bir kez basmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Ayni gün şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, hakkında mahkemeden 2 gün tutukluluk emri alındığını, bahse konu sigara paketi ve 1 adet izmaritin emare alındığını söyleyen tanık, zanlı aleyhine yeterli şahadetin mevcut olduğunu ifade etti.

T.C vatandaşı olan zanlının 25.03.22 tarihinde 90 günlük vize ile KKTC’ ye geldiğini, herhangi bir ailesi veya yasal statüsü bulunmadığını belirten tanık, müştekinin zanlı hakkındaki şikayetini geri çektiğini belirttikten sonra zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin yüksek olduğuna değinerek hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser polisin talep ettiği süreyi 15 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)