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“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi”nin açılışı yarın

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi”nin açılış etkinliği, yarın saat 11.00’de Derneğin Lefkoşa lokalinde gerçekleşecek.

04 Şubat 2022 Cuma 15:32
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“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi”nin açılışı yarın
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Dernekten yapılan açıklamada, “5 Şubat 2022, Kız İzci Örgütü Derneği adına yeni bir sürecin başladığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor’ Projesinin doğum günü olarak tarihteki yerini alacaktır. Dernek, 12 Kasım 2021’de proje yönetim ekibini kurmuş olup, önümüzdeki iki yıl içerisinde, proje hedeflerine ulaşmayı, yeni ilklere imza atmayı ayrıca özelde derneği, genelde de izciliği ileriye taşımayı hedeflemektedir. Derneğin bu projedeki temel hedefi, izciliğe ileriye dönük bir ivme ve güç kazandırmaktır.” denildi.

Açıklamada, projenin hayata geçmesini destekleyen Avrupa Birliği’ne, projede emeği geçen ve geçecek olan tüm paydaşlara ve derneğin üye ve liderlerine teşekkür edildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği T
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