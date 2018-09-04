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Kız İzciler Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu ziyaret etti

04 Eylül 2018 Salı 19:29
Kız İzciler Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Gazimağusa Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır, izci liderleri ve izciler, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sesimizi dünyaya duyurmamız gereken bir toplumuz, farklı alanlarda ülkemizin uluslararası organizasyonlarda tanıtılması çok önemli” dedi.

KKTC Gazimağusa Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır da, katıldıkları uluslararası EUROCAMP18 Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu kampı hakkında bilgi verdi.

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