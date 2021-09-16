Kız kardeş Ülgen'den "Hayat çok kısa" paylaşımı

Girne'nin önde gelen ailelerinden Aksay Kuyumculuk'un sahipleri Gülesen ve Hüseyin Aksay çiftinin kızları olan, takı ve mücevher tasarımcısı Buse Aksay, bugün hayatının baharında yaşama veda ederken, geride gözü yaşlı bir de kız kardeş bıraktı.

Buse Aksay, BRT’de "Evim ve Tarzım" programının sunucusu olan Ülgen Aksay'ın ablasıydı.

Ülgen Aksay'ın üzücü gelişmenin hemen öncesinde yaptığı paylaşımda yazdığı "Hayat çok kısa." satırları ise adeta acı bir tesadüf oldu. Kardeş Aksay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu satırlara yer vermişti: "Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız, ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra yollar hep gökyüzü