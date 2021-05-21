Kız kardeşine tecavüzden yargılanıyor

Lefkoşa’da 24 yaşındaki kız kardeşine 4 yıl önce tecavüz ettiği ortaya çıkan 27 yaşındaki A.A tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Sabahın erken saatlerinde gizlice mahkemeye çıkarılan zanlının 2017 yılında Lefkoşa’da kendi ikametgâhları içerisinde kız kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Zanlının daha önce de iki kez cinsel taciz bir kez de cinsel tecavüz suçu işlediği, yargılanarak hapse mahkum edildiği, cezasını çektikten sonra hakkında ihraç emri çıkarıldığı ancak emrin yerine getirilmediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri alınırken, bugün yeniden duruşmaya çıkarılacağı belirtildi.