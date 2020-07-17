Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Lefkoşa’da kız kardeşinin bileziklerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı N.Ö mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı.

Polis, zanlı N.Ö'nün Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Haziran -Temmuz 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının aynı ikametgâhta sakin kız kardeşi F.Ö'ye ait ayarı ve gramajı bilinmeyen 2 adet burma bileziği sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve 9 bin 50 TL’ye sattığını anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.