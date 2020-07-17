Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Lefkoşa’da kız kardeşinin bileziklerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı N.Ö mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

17 Temmuz 2020 Cuma 14:57
880 Okunma
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Lefkoşa’da kız kardeşinin bileziklerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı N.Ö mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı.

Polis, zanlı N.Ö'nün Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  Haziran -Temmuz 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının aynı ikametgâhta sakin kız kardeşi F.Ö'ye ait ayarı ve gramajı bilinmeyen 2 adet burma bileziği sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. 

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve 9 bin 50 TL’ye sattığını anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim