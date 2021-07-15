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Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu

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Ortaköy’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:22
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Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu

(Kamalı Haber)

Ortaköy’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, zanlının Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçundan huzurda bulunduğunu belirtti.

Polis, 14.07.2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Ortaköy 5. Sokak üzerinde zanlının aralarındaki kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9.5 cm toplam uzunluğu 20 cm olan üzerinde Columbia yazılı tahta ve demirden mamül çakı ile Müşteki-1 A.Ç sağ karın boşluğuna sokup 3 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup yine ayni yerde bulunan Müşteki-2 B.Ç'nin de el avuç içine sokup 1 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verip adı edilenleri yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan şahısların kaldırılmış oldukları LDH Acil servisinde görmüş oldukları tedaviye müteakip taburcu edildiklerini anlattı.

Polis soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili temin edilmesi gereken ifadeler olup, olay mahallinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi ve bunun yanında çevre şahadeti yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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