Kız meselesi yüzünden kavga ettiler

Gönyeli’de iki gurup arasında çıkan kavgada tutuklanan zanlılar Nour Eddin Tarıeh, Abdullah Ghassan Alyahmoun, Abdullah Dehnah, Youssef Waled Abdelsalam Nasser, Rami Hammami, Mohamed Ayash, Moutasembellah Ahmed dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 11.06.2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde Zanlı 1 Nour Eddin Tarıeh, Zanlı 2 Abdullah Ghassan Alyahmoun, Zanlı 3 Abdullah Dehnah ve yanlarında henüz tespit edilemeyen birçok kişi bir taraf olup; aralarında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde diğer taraf olan Zanlı 4 Youssef Waled Abdelsalam Nasser, Zanlı 5 Rami Hammami, Zanlı 6 Mohamed Ayash, Zanlı 7 Moutasembellah Ahmed ve yanlarında henüz tespit edilemeyen birçok kişi ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptıklarını belirtti. Polis, kavga anında Zanlı 3 Abdullah Dehnah’ın yüzünde kesici aletle 8 santim yara oluştuğunu söyledi. Polis, 12.06.2020 tarihinde zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen Derdest Emri ışığında tutuklandıklarını belirtti. Polis, meselede tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan birçok kişi olduğunu, alınması gereken birçok görgü tanığı ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için tüm zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.