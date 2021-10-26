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Kızgın, Kırgın, Üzgünüz!

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, basın açıklaması yaparak, UBP'ye kızgın olduklarını, YDP'ye kırgın olduklarını bildirdi.

26 Ekim 2021 Salı 11:24
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Kızgın, Kırgın, Üzgünüz!
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Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle:

Birçok kez Turizm Emekçileri olarak sorunlarımızı ve yaşadığımız problemleri duyurmak için çabaladık…

Vazgeçmeyerek sektörün yaşadığı olumsuzluklara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdik…

Ekonomik ve sosyal sorunların çözülmemesi durumunda daha büyük sorunlarla karşılaşacağımızı belirttik!

Bu gün yaşadıklarımız itibariyle durum tam da dediğimiz noktaya gelip içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüştür…

Bu nedenle gerek ortada olmayan Hükümet yetkilileri başta olmak üzere bu güne kadar görev almaktan kaçınan Muhalefet milletvekillerinden tutun da tüm müsteşarlara kadar herkes elini taşın altına koymalıdır.

Bu vurdumduymaz düzenle ortaya çıkan sorunlara kulak tıkamamız herkesi günü geldiğinde etkileyecektir.

Sonuç olarak;

Bu güne kadar pandemi arkasına sığınarak devletin her bir imkanını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan hiç çekinmeyen atamalarına ve harcamalarına devam eden ayrıca bir halkın geleceğini kendi kurultaylarına bağlayan Hükümetin büyük ortağına kızgınız!

Her defasında çözüm üretmekten çok yapılması gereken denetimleri yapmayarak, ucuzlatmaya geldikleri piyasayı her yerde fiyat artışları var diyerek ortaya atılan yalan yanlış bilgileri savunarak halkı sermayenin eline bırakan Hükümetin küçük ortağı size kırgınız!

Sizlere muhalefet olan her kesimin özellikle Sağlık Üst Kurulu’nun anlaşılması mümkün olmayan kararlarına ve her türlü engellemelere rağmen turizm sektörünü küllerinden tekrardan doğması için gece gündüz çaba sarf eden Turizm ve Çevre Bakanı SN. Fikri ATAOĞLU bizler için yaptıklarınızı unutarak sizi eleştirdiğimiz için üzgünüz!

Bu gün gelinen noktada yine özel sektör olarak yaşadıklarımız bir yana özellikle Turizm Emekçileri olarak en büyük sorunlarımızdan birine çözüm üretecek olan “ Muhaceret Affı” yasasının kabul edilmesi amacıyla aylar sonra toplanan bizleri temsil ettiğini algılayan vekillerimize teşekkür ediyoruz.

Turizm Emekçileri olarak umudunu kesmiş bizleri tekrardan umutlandıran ve sürece katkı koyan herkese teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri İnisiyatifi
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