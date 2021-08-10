Kızı öldü yatağına annesi yatırıldı

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Güney Kıbrıs’ta 37 yaşındaki bir kadının, koronavirüse bağlı zatürre yüzünden, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün sabaha yakın hayatını kaybettiği haber verildi.

Kadının günlerdir entübe bir şekilde tedavi gördüğünü, fakat koronavirüsle savaşını kazanamadığını yazan Fileleftheros gazetesi, kadının annesinin de entübe bir şekilde tedavi gördüğünü belirtti.

Kadının hastayken yattığı yatağını, tedavi olması için annesine bırakmasının ise trajik olduğu yorumunda bulunan gazete, hayatını kaybeden 37 yaşındaki kadının annesinin Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve Pazar gecesi entübe edildiğini belirtti.

Haberde, yatak eksikliği yüzünden, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevki ayarlanana kadar saatlerce başka hastalarla ortak bir odada kalan annenin, 37 yaşındaki kızının hayatını kaybetmesi üzerine, kızının yatağına yatırıldığı kaydedildi.

Habere göre, 37 yaşındaki kadın dahil ailesinden hiç kimse aşılı değildi.