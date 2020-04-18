Kızıl şahin çifti, tebessüm yarattı

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ın, sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük sevinç yarattı. Dünyada ve ülkedeki kötü gündemin arasında gelen bu güzel haber, güzel şeyler duymayı unuttuğumuzu bizlere anımsattı. Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve rehabilete edildikten sonra doğaya geri dönemeyecek durumda olan birçok canlı gibi, kızıl şahinler de merkez bünyesinde kurulan barınakta hayatlarını sürdürüyor.

Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki yaşam alanında bulunan 2 kızıl şahinin eş olduklarını ve çiftleştiklerini belirten Basat, kızıl şahin çiftinin 2 yumurtası olduğunu duyurdu. Bu durumun ada da bir ilk olduğunu kaydeden Kemal Basat, yavruların dünyaya gelmesi halinde, rehabilite edilerek doğaya kazandırılacağını da açıkladı.

Kemal Basat’ın sosyal medyadaki açıklaması şu şekilde:

“Kızıl Şahin! İlk kez görenlerin genelde kartal zannettiği Dünyanın en büyük şahin türü ülkemizde de yaşıyor…

Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize gelen birçok kızıl şahin tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya geri döndüler.

3 tanesi ne yazık ki doğaya geri dönemeyecek durumda Yaban Hayat Barınağında hayatlarını idame ettiriyorlar.

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün onlar için özel olarak hazırlanmış yaşam alanında bunlardan 2 tanesi bu yıl eş oldu ve yuva kurdular!

Uçamadıkları için yuvalarını yere kurmak zorunda kalan çiftimizin yumurtalarını kameradan yakalayabilmek için epey sabretmemiz gerekti.

Eğer çifte kumrularımız devamını getirebilirse, tüm adada ilk kez kızıl şahinler tutsak üretim programı ile çoğaldıktan sonra yavrular rehabilite edilip doğaya kazandırılacak!

Bu konuda Doğa Park daha çok yayın çıkacaktır elbette, fakat ben bugün heyecanımdan dayanamadım bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim.

Emeği geçen herkese teşekkürler.”