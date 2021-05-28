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Kızıl Şahin Yavruları Yuvadan Uçuyor

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde, doğaya geri dönemeyecek yaban hayvanlarının barındırıldığı, Yaban Hayat Barınağı’nda, geçen yıl ilk kez kuluçka denemesi yapan fakat başarılı olamayan Kızıl Şahinler bu yıl yeni yerlerinde başarılı oldu.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:58
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Kızıl Şahin Yavruları Yuvadan Uçuyor

Şubat ayında yuva yapmaya başlayan çiftin toplamda dört yumurtası olmuştu, bu yumurtalardan ikisinden başarılı şekilde iki yavru çıktı.

Anne ve baba şahinler tarafından yaklaşık 7 haftadır bakılıp beslenen iki kardeş, artık gelişimlerini tamamlayıp, kanatlarının da gelişmesi ile yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Kanadı ateşli silahla vurulup sakat kalmış bir annenin ve elden beslenmeye alışmış bir babadan oluşan çiftin doğada yaşama şansı olmadığından, 2 yıldır Kıbrıs Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı barınakta yaşamlarını sürdürüyor.

Bu çiftin yavruları ise gayet sağlıklı olup yakında doğadaki yaşamlarına başlayacaklar.

Yavruların doğal hayata adapte olarak geçiş yapabilmelerine olanak sağlamak için Telsim Ekoloji Ormanı’nda yer alan ve özel olarak hazırlanan üretim kafesinde, iki ayrı bölüm tasarlanmış olup, yavrular ebeveynlerden kopmadan yan bölmeye alınmıştı.

İnsanlara alışmamaları, besin ile insanı ilişkilendirmemeleri için herhangi bir temas olmadan, yavrular için hazırlanan bu özel bölme sayesinde yavru Kızıl Şahinler doğaya kavuşacaklar.

İnsan etkisi yüzünden doğadaki hayatına devam edemeyen iki olgun Kızıl Şahin, bu projenin başarılı olması ile kapalı alanda üreyerek, yeni iki bireyi doğaya kazandırmaya çok yaklaştılar.

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
Kızıl şahin
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