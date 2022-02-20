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Kızılay, Kalkanlı’da Anı Ormanı oluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, iki yıl önce Güzelyurt Kalkanlı’da meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 4 bin fidan dikerek anı ormanı oluşturdu.

20 Şubat 2022 Pazar 12:44
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Kızılay, Kalkanlı’da Anı Ormanı oluşturdu
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, fidan dikim etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı  Başkanı Sezai Sezen, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vahap Gültekin, Kızılay ekipleri, Genç Kızılay gönüllüleri, Orman Dairesi personeli ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Anı Ormanı”nda iç kısımlara Kızılçam, yol çevresine ise yangına karşı dayanıklı zakkum fidanları dikilerek can suyu verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı  Başkanı Sezen etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 2 yıl önce meydana gelen yangında tahrip olan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi adına, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 4 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Ekolojik döngünün temelini oluşturan ormanları korumanın her bireyin görevi olduğunu vurgulayan Sezen, projeye katkı koyan Kızılay ve Orman Dairesi ekiplerine, bölge muhtarlarına ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Son Güncelleme: 20.02.2022 13:49
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı
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