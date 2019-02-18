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Kızılyürek: Kıbrıs’ın bütün insanlarına karşı sorumluyum

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:59
Kızılyürek: Kıbrıs’ın bütün insanlarına karşı sorumluyum

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’ın bütün insanlarına karşı sorumlu olduğunu ve ülkenin bütün insanlarını kucaklamaya yönelik bir siyaset yaptığını belirtti.

Kızılyürek, dün akşam AKEL-Sol-Yeni Güçler’in Avrupa Parlamentosu adaylarını tanıttığı ara bölgedeki etkinlikte yaptığı konuşmada, “düşmanlık psikolojisi üstüne inşa edilen siyasi yapıların her iki toplumda da işlevini sürdürdüğünü” söyledi.

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Niyazi Kızılyürek Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kızılyürek, birbirlerinden beslenen düşmanlık ideolojilerinin otuz yıldan beri toplumları birbirlerine uzaklaştırırken gerici ve barış karşıtı kesimleri güçlendirdiğini belirtti. Kızılyürek, “Şovenistler arası kısır yarışmanın karşısına çıkmak sadece bir topluma karşı duyarlı davranmakla mümkün değildir” dedi.

Kızılyürek, şöyle devam etti:

“Gerçek anti-şoven başkaldırı Kıbrıs’ın bütün insanlarına karşı sorumlu ve duyarlı olmayı gerektiriyor.Böyle bir sorumluluk, anlayış ve duruş geliştirmekle federal iradeyi oluşturma yönünde adım atabiliriz. Bu sözcükler yaklaşık otuz yıl önce yazıldı bugün burada birlikteyiz ve tam da bu şeyi gerçekleştiriyoruz. Ülkenin bütün insanlarını kucaklamaya yönelik bir siyaset yapıyoruz”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da konuşmasında, Avrupa’da hortlayan faşizme karşı Kıbrıslılar olarak Avrupa’nın geleceğini halkların dayanışması ve emekçilerin kazanımları üzerine inşa edeceklerini söyledi. Kiprianu, Adaylar arasında Kıbrıslı Türk birinin olmasının şaşılacak bir şey olmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıslıların ortak yanlarını öldürmeyi ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırmayı hedefleyenlere izin vermeyeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılyürek
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