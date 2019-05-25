Kuir Kıbrıs Derneği’nin yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri adaylarına yönelik çağrısı üzerine AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesini İmzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği yazılı açıklamasında, ILGA (Uluslararası Lezbiyen ve Gey Derneği) Avrupa Örgütü altında, adayların, Avrupa Birliği ve ötesinde LGBTİ+’ların insan hakları ve tüm LGBTİ+’lar için eşitliği savunacakları ve aşağıdaki beş madde ile ilgili adım atacakları ile ilgili taahhüt vermelerini içeren bir kampanya yürüttüğünü kaydetti.

Adayların ilgili adımları atacaklarını taahhüt ettikleri maddeler şöyle:

“1) AB hukuku ve politikasında korumanın güçlendirilmesi; 2) LGBTİ+’ların insan hakları savunucuları için elverişli bir ortamın sağlanması; 3) Az temsil edilen seslerin müttefiki olmak; 4) LGBTİ+’ların insan hakları konusunda AB liderliğinin sağlanması ve; 5) LGBTİ+’ların insan haklarının ilerletilmesi için konumun gücünün kullanılması”.