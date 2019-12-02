Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri konferans düzenliyor

Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri “Kıbrıslı Türklerin Nereye” isimli konferans düzenliyor.

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:48
Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri “Kıbrıslı Türkler Nereye” isimli konferans düzenliyor.

Kızılyürek, “Kıbrıs’ın içinde bulunduğu süreci her açıdan tartışmak, Kıbrıslı Türklerin sorunlarını yurttaşlar ile birlikte tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile” bir “Yurttaşlar İnisiyatifi” başlattı. 

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inisiyatifin ilk adımı olarak Kızılyürek, mevcut sorunları ortaya koyabilmek amacıyla sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde “Kıbrıslı Türkler Nereye” isimli tam günlük bir konferans düzenleyecek.

Konferansta “Ekonomik Boyut, Sosyal Boyut ve Siyasi Boyut” ana başlıkları altında “Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk Algısı, Eğitim, İnsan Hakları, Federasyon, AB ve Türkiye ile ilişkiler” vb. konular tartışılacak ve bu tartışmalardan çıkacak sonuç AP üyesi Niyazi Kızılyürek tarafından Avrupa Birliği (AB) gündemine taşınacak. 

Konferans, 14 Aralık Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu arada akademisyenlerin, sahada çalışan profesyonellerin ve aktivistlerin sunum yapacağı panellerin ardından sonuç bildirgesini yurttaşlar ile birlikte oluşturmak için 3 paralel atölye çalışması düzenlenecek. 

Anahtar Kelimeler:
KızılyürekSivil Toplum örgütleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten yangına karşı tedbir çağrısı
Polisten yangına karşı tedbir çağrısı
Ulaştırma Bakanı Atakan: AtlasGlobal için kriz masası oluşturuldu
Ulaştırma Bakanı Atakan: AtlasGlobal için kriz masası oluşturuldu
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim