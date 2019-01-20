Kızılyürek:Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için çalışacağım

Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı-yazar Niyazi Kızılyürek, AKEL tarafından Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası kurumlarda görünür kılmak istediğini söyledi.

AKEL Merkez Komitesi’nin, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak Milletvekili adayları arasında gösterdiği Niyazi Kızılyürek, bunun bir ilk olduğunu belirtti.

Niyazi Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamada, AKEL’in seçimlerde ilk kez bir Kıbrıslı Türkü aday gösterdiği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs’ta yapılacak. 26 Mayıs’taki seçimlerde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanabileceği, ayrıca bu rakama ilave yaklaşık 23 bin Kıbrıslı Türk’ün de 2 Nisan’a kadar güneydeki seçim ofislerine başvurarak, oy verme hakkı kazanabileceği bildirildi.

Kızılyürek, adaylığının ardından yaptığı açıklamada, AKEL’in önerisini kabul ettiğini ifade etti ve “Seçmenlere şunu söylemek istiyorum: Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için mücadele edeceğim” dedi.

Kızılyürek, elinden geldiğince Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası kurumlarda görünür kılmak için uğraşacağını vurguladı.