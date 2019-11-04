Kızılyürek’in ‘Bir Hınç ve Şiddet Tarihi’ kitabının Yunanca çevirisi yayınlandı

Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” isimli kitabı Yunanca basıldı.

Niyazi Kızılyürek’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılyürek’in ilk olarak 2016 yılında Türkçe yayınladığı başyapıt niteliğindeki “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi – Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çalışma” 3 yıllık çalışma sonrasında geçen haftadan itibaren Yunanca olarak raflarda yerini aldı.

Kızılyürek bu çalışmasında ilk defa yayınlanan belgeler ve bulgular ışığında Kıbrıs’ta etnik ve siyasal şiddet olgusunu incelemekte, birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan insanların, etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara ayrıldıklarını, “Helenizm” ve “Türklük” adına tutuştukları kavgada nasıl nefret kokan “ölümcül kimlikler” edindiklerini değişik bir yöntemle ele almaktadır.

(BRT/TAK)