Kızılyürek’ten Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çağrı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “Kıbrıs Anayasası”nda belirtilen iki resmi dilden biri olan Türkçe’nin Avrupa Birliği dilleri arasında yer alması için harekete geçmesi ve konuyu AB Konseyi gündemine taşıması için çağrıda bulundu.

Kızılyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkçe dilinin Avrupa Birliği’nin resmi çalışma dilleri arasında yer alması için girişim başlattığını belirtti.

Kızılyürek, konuyu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda gündeme getirdiğini belirterek, Genel Kurul’daki ilk konuşmasındaki ifadelerinin “Benim ana dilim Türkçe, milletvekili olduğum Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden biri, ancak size bu dilde hitap edemiyorum, çünkü Türkçe Avrupa Birliği’nin resmi dili değil” olduğunu aktardı.

Kızılyürek konu hakkında eş zamanlı olarak, AB Konseyi’ne ve Avrupa Komisyonu’na konu hakkında yazılı sorular ilettiğini belirterek, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Avrupa Birliği Lisanlarının AB Konseyi’nin yetkisinde olduğunu, AB Konseyi’nin oybirliği ile karar almasını gerektiren bu konuda, Komisyonu’nun söz sahibi olmadığını belirttiğini anlattı.

Avrupa Birliği Konseyi’nin ise Juncker’in cevabını doğruladığını ve bu konunun Avrupa Birliği Konseyi’nin gündemine hiçbir zaman getirilmediğini açıkladığını ifade eden Kızılyürek, açıklamasında şöyle dedi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in 17 Şubat 2016 tarihli mektubuna Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Hollanda Dışişleri Bakanı cevap vermiş ve Türkçe ile ilgili hazırlıkları Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu ile konuşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

AB Konseyi’nin Kızılyürek’e verdiği cevaptan, bu hazırlıklara hiç başlanmamış olduğu ve konunun Konsey’in gündemine resmen getirilmediği ortaya çıkmıştır. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’ne Anayasa’da belirtilen iki resmi dilden biri olan Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin dilleri arasında yer alması için harekete geçmesi ve konuyu AB Konseyi gündemine taşıması için çağrıda bulunur.”

(TAK)