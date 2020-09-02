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"Kızıma Covid-19 teşhisi konuldu"

Siyami Şimşek isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden kızının Covid-19 olduğunu ve kendisininde temaslı otelinde olduğunu duyurdu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:59
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"Kızıma Covid-19 teşhisi konuldu"

Siyami Şimşek isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden kızının Covid-19 olduğunu ve kendisininde temaslı otelinde olduğunu duyurdu.

Şimşek, yaşanan süreçle ilgli detaylı bilgi vererek sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

 Şimşek, tüm temasların belirlendiğini ve tedbir amaçlı karantinada olduklarını söyledi.

Siyami Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar herkese selamlar, öncelikle arayan soran herkese teşekkür ederiz. her kafadan bir ses çıkacak o yüzden, bu sürecin nasıl başladığı ve devam ettiği hakkında bilgi verme ihtiyacı hissettik. Kızımı grip şüphesiyle doktora götürdük. Doktor grip teşhisi ile 3 günlük antibiyotik tedavisi uyguladı. İkinci gün kızım yemekten tat alamadığını söyledi, internetten araştırınca belirtiler arasında tat kaybı olduğunu öğrendik. Özel bir hastanede hızlı test yaptırdık ve gecesinde bize gelen bilgi, test sonucunun pozitif olduğuydu. Kızımı izole ettik ve özel hastane sağlık bakanlığı yetkilileri ile temas kurdu. Numune Sağlık Bakanlığı laboratuvarında detaylı olarak tahlil edildiğinde pozitif teşhisi konuldu ve ambulans geldi kızımı aldı. Sağlık Bakanlığı tüm temaslı olanları tedbir amaçlı karantinaya aldı. Test yapılacak ve karantina süreci tamamlana kadar burada kalacağız. Kızımın şuan hiçbir olumsuz durumu yoktur. Biz temaslı olanlar çok iyiyiz ateşimiz sürekli ölçülüyor. Herkes iyi herhangi olumsuz hiçbir durum yok. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatacağız. Bu hastalık nereden nasıl geleceği belli olmayan bir virüs belirtileri grip nezle gibi. Herkes kendine dikkat etsin. Şu an kızımın bütün temaslıları burada herkes rahat olsun. Maskenizi takın sağlıcakla kalın"

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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