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KKTC 38. YAŞINDA…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin 38. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tebrik kabul etti. 

15 Kasım 2021 Pazartesi 10:42
78 Okunma
KKTC 38. YAŞINDA…
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Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09:00’da başlayan tebrik kabulüne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Milli Savunma Bakanı Temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 14. Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Kemal Balta, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraktar,  bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

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