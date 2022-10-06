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“KKTC adına, göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi kutluyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Nev Çocuk Fitness takımı ve milli takım antrenörü Neval Çelebioğlu’nu kabul etti.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:45
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“KKTC adına, göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi kutluyorum”



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, konuşmasında kız sporcuların KKTC adına podyuma çıkarak ülkeyi başarıyla temsil ettiğini, performansları sonucu çok büyük bir başarı gösterdiğini ifade ederek, bu başarıların kendisini gururlandırdığını dile getirdi.


KKTC bayrağını ekranlarda görünce duygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların başarısının bütün dünyada duyulduğunu ve bu başarıda emeği geçen aileler ve antrenörleri tebrik etti. 

“KKTC adına, göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi kutluyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar sporcuları, elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik etti.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da konuşmasında, “Amacımız, KKTC’yi dünyada tanıtabilmek ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmektir” diyerek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarAli DahlameroğluKKTC Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu
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