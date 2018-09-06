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KKTC Adli Heyeti Gaziantep'te

KKTC’den Gaziantep'e giden adli heyet, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında itirafçı olan sanığın, örgütün KKTC yapılanmasına ilişkin ifadeleriyle ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesi yetkililerinden bilgi aldı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 15:42
KKTC Adli Heyeti Gaziantep'te


Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan M.A, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve mahkemede örgütün Kıbrıs yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi.
Bunun üzerine KKTC'den kente gelen cumhuriyet savcısı ve müfettişin aralarında olduğu 4 kişilik heyet, 8. Ağır Ceza Mahkemesi yetkililerinden M.A'nın itiraflarıyla ilgili bilgi aldı.
Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden M.A, FETÖ/PDY'nin KKTC yapılanmasındaki sözde imamlarının yanı sıra örgüt hiyerarşisindeki çok sayıda ismi deşifre etmişti.
Örgütün deşifresine yönelik bilgiler veren M.A. tutuksuz yargılanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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