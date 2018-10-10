KKTC afet yönetimi sistemi masaya yatırıldı

Başbakanlık koordinatörlüğünde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konsey Başkanlığı (IUSARC) işbirliğinde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle bakanlıklarda üst kademe yöneticilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları icra edildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, toplantılar, KKTC’nin bir bütün olarak afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini tespit etmek maksadıyla; KKTC kurumlarının görev alanları doğrultusunda afet ve acil durumlardaki fonksiyonlarıyla bu konuda var olan eksikliklerin tespitlerinin yapılması, bütünleşik bir afet yönetim sistemi içinde yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, afet ve acil durum hallerinde var olan kaynakların en verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan organizasyonun teşkili ve gerekli koordinasyonların yapılabilmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bakanlıklarda icra edilen yuvarlak masa toplantıları, 7 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında 11 ayrı oturumda, üst kademe yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantılar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, bakanlıklara bağlı daire müdürlükleri ve diğer kurum, kuruluşların teşkilat yasaları, sivil savunma yasa ve tüzükleri kapsamında gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantılarda, ülkede afet acil durum yönetimi evreleri çerçevesinde yapılan ve devam eden faaliyetler ile yeniden yapılandırılması gereken alanlar tespit edilmiş ve bir sonuç bildirgesi de hazırlandı.