Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94441
ALTIN
230.495
DOLAR
6.0244
STERLİN
7.9611
EURO
6.9516
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

KKTC afet yönetimi sistemi masaya yatırıldı

13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü…

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:31
KKTC afet yönetimi sistemi masaya yatırıldı

Başbakanlık koordinatörlüğünde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konsey Başkanlığı (IUSARC) işbirliğinde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle bakanlıklarda üst kademe yöneticilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları icra edildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, toplantılar, KKTC’nin bir bütün olarak afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini tespit etmek maksadıyla; KKTC kurumlarının görev alanları doğrultusunda afet ve acil durumlardaki fonksiyonlarıyla bu konuda var olan eksikliklerin tespitlerinin yapılması, bütünleşik bir afet yönetim sistemi içinde yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, afet ve acil durum hallerinde var olan kaynakların en verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan organizasyonun teşkili ve gerekli koordinasyonların yapılabilmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bakanlıklarda icra edilen yuvarlak masa toplantıları, 7 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında 11 ayrı oturumda, üst kademe yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantılar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, bakanlıklara bağlı daire müdürlükleri ve diğer kurum, kuruluşların teşkilat yasaları, sivil savunma yasa ve tüzükleri kapsamında gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantılarda, ülkede afet acil durum yönetimi evreleri çerçevesinde yapılan ve devam eden faaliyetler ile yeniden yapılandırılması gereken alanlar tespit edilmiş ve bir sonuç bildirgesi de hazırlandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim