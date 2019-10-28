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KKTC AK Parti Gençlik Kolları'ndan Lefke'ye fidan dikme etkinliği

KKTC AK Parti Gençlik Kolları TC'nin 96. kuruluş yıldönümü nedeniyle yarın Lefke'ye fidan dikecek.

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:35
KKTC AK Parti Gençlik Kolları'ndan Lefke'ye fidan dikme etkinliği

KKTC Ak Parti Gençlik Kolları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefke’ye fidan dikme etkinliği düzenliyor.

Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikte Lefke Stadyumu yanına 96 fidan dikilecek.

Etkinlik, yarın saat 12.00’de olacak. Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) saat 11.30’da servis kalkacak.

Gençlik kolları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken Kıbrıs’a ve genç nesillere temiz, sürdürülebilir ve yeşil bir alan bırakma hedefiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCAK Parti
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