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KKTC AKUT UYARDI: SEL FELAKETLERİNE KARŞI TEDBİR ALINMALI

KKTC Akut yaptığı açıklamada yaklaşan kış aylarıyla birlikte yaşanabilecek yoğun yağışlar karşısında sel felaketlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 13:01
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KKTC AKUT UYARDI: SEL FELAKETLERİNE KARŞI TEDBİR ALINMALI

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER
KKTC Akut yaptığı açıklamada yaklaşan kış aylarıyla birlikte yaşanabilecek yoğun yağışlar karşısında sel felaketlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi.

AKUT tarafından yapılan yazılı açıklamada özellikle logar kapaklarının pis olmasına dikkat çekilerek, yoğun yağış sonrasında suyun tahliye yönlerini engelleyecek birçok nokta olduğu gözlemlendiği belirtildi.

Amaçlarının önce insan olduğunu söyleyen AKUT KKTC’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
KKTC AKUT Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatı olarak son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı halkımızın gerekli tedbirleri almaları konusunda bilinçli olmalarını istiyoruz. Önümüzdeki aylarda havalar sert ve şiddetli geçecektir. Hava şartları ve doğal afet konularında halkımızın can güvenliği için önlem alınması ve tedbirlerin çoğaltılması ciddi önem taşıyacaktır. Devletimizin de bu önlemleri çoğaltması gereklidir. Son dönemlerde yaptığımız gözlemlerde bu önlemlerin az olması dikkat çekicidir. Herhangi bir sel felaketi durumunda suyun gidiş ve tahliye yönlerini engelleyecek birçok nokta bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak logar kapaklarının pis olmasıdır. Bu konular çok önemli olmakla beraber amacımızın insan olduğunu unutmamak gerekir. KKTC Akut Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatı olarak 1999 yılından beri halkımızın güvenliği için görevimizi en iyi şekilde yapıp Her türlü durumda halkımızın yanında olduğumuzu bildirmek isteriz.

KKTC Akut Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatı

Başkan: Kemal Bay
Ekip şefi: Robin Taşcı

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