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KKTC Alevi Kültür Derneği “Aşure Günü” etkinliği yaptı

30 Eylül 2018 Pazar 17:00
KKTC Alevi Kültür Derneği “Aşure Günü” etkinliği yaptı

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin, Muharrem Ayı içinde tutulan 12 günlük orucun ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Aşure lokması” bugün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman ile diğer bazı siyasiler de katıldı.

Aşure Günü etkinliği Türkiye’den Pir Ercan Kazım Özer dede önderliğinde yapıldı. Etkinlikte, bağlama sanatçısı Muharrem Temiz, derneğin zakiri Süleyman Şaşkara ve semah ekibi katıldı.

Aleviler, Kerbela’da İmam Hüseyin ve 72 sahabesinin şehit edilmesinden dolayı, Muharrem ayında, 12 gün boyunca yas ve oruç tutuyor. Peygamber torunu İmam Hüseyin’in oğlu, İmam Zeynel Abidin’in kurtuluşu ve Ehl-i Beyit soyunun devam etmesi için pişirilen aşure Alevilerde birlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi kabul ediliyor.

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