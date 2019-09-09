KKTC, Almanya'da tanıtıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 06 – 08 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen “Tour Natur” turizm fuarına katıldı.

Standımız bisiklet, yürüş ve dağcılık turizmine özgü olarak dizayn edilmiş olup, oldukça yoğun ilgi gördü

Fuara bakanlığımızı temsilen Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Tanıtım Ofisi memuru Emrah Günen’in yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Almanya merkezli tur operatörleri de katıldı.

Fuarda Almanca genel bilgi broşürü, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü dağıtılmıştır. Stantta ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları başta olmak üzere, özel ilgi turizmine yönelik bir çok broşür de dağıtılarak, ülke turizminin tanıtımı sağlandı.