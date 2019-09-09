KKTC, Almanya'da tanıtıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 06 – 08 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen “Tour Natur” turizm fuarına katıldı.
Standımız bisiklet, yürüş ve dağcılık turizmine özgü olarak dizayn edilmiş olup, oldukça yoğun ilgi gördü
Fuara bakanlığımızı temsilen Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Tanıtım Ofisi memuru Emrah Günen’in yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Almanya merkezli tur operatörleri de katıldı.
Fuarda Almanca genel bilgi broşürü, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü dağıtılmıştır. Stantta ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları başta olmak üzere, özel ilgi turizmine yönelik bir çok broşür de dağıtılarak, ülke turizminin tanıtımı sağlandı.
Her gittikleri yerde büyük ilgi görürler ama ilerisine bir bakarsınız KOF! İşleri güçleri yalan dolan..Harcırah bol,yeme içme gezme bol herşey var,sonra a bişey söylemeleri gerekir bu da alışılagelmiş bir iki sözcük "Yoğun İlgi"..Ne yoğun ilgisi ulan,kim seni neyapsın bee..Hep palavra..Bir iki tane duvara asılmış poster,bir iki tane de broşür oldu bitti işte..Turizm bakanlığı olarak bunların bilgi beceri ve tanıtım anlayışı bu kadar..Nasıl olsa tanıtım fonu para yüklü...
Resimde 3 kişi var bu mu büyük ilgi mk şakamısınız ne siniz siz alıklar