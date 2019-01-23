KKTC Almanya’da Karavan -Motor Turizmi Fuarı’nda Temsil Edildi...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin verimlilik temelinde artırılacağını belirterek, 2019 yılının iyi geçmesi için sektörün de desteğiyle var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs, dünyanın tüketiciye yönelik en büyük ve en uzun tatil ve turizm fuarı kabul edilen Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen CMT (karavan – motor – turizmi) Fuarı’nda temsil edildi.

CMT Stuttgart Fuarı’nın turizmin baş rol oyuncularını tek çatı altına toplaması yanı sıra, tüketiciye doğrudan hitap etmesi ve tatil satın almak isteyen yüz binlerce ziyaretçiyi de bir araya getirmesi bakımından Kuzey Kıbrıs için son derece önemli olduğuna işaret eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Fuara, Kuzey Kıbrıs’tan Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan sektör temsilcilerinin turizm profesyonelleri ile yeni iş birliği olanağı bulduğunu ve ayrıca ürünlerini de doğrudan pazarlama fırsatı elde ettiğini belirten Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın, genellikle kitle turizmi destinasyonu olarak tanınmasına rağmen son yıllarda kültür, sağlık, spor turizmi gibi bir çok alternatif turizm türü ile de öne çıkmaya başladığına vurgu yaptı.

Stuttgart CMT Turizmi Fuarı’nın verimli geçmesinin 2019 sezonu için moral verici olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Amacımız Almanya gibi ülkemiz açısından son derece önemli olan bir pazardan başta kitle turizmi için ülkemize gelen turistlerin sayısını arttırmak ve ayrıca yarattığımız alternatif turizm türleri ile de yeni turist profillerine ulaşarak turizm gelirlerimizi çoğaltmaktır” dedi.