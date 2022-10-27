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KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen  Antalya Turizm Fuarı 2022’e katıldı. 

27 Ekim 2022 Perşembe 14:09
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KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor



Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getiriyor.

Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin eski günlerine döndüğünü söyledi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupadaki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın somut adımlar atıldığını dile getiren Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin günden güne geliştiğini belirtti.

Ataoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü: 

“Kuzey Kıbrıs’ın  yıllık döviz gelirlerinin yarısından fazlasının turizmden elde edildiğini düşündüğümüz zaman turizmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en önde gelen lokomotif  sektör olduğu gerçeği nettir.
 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın coğrafyada bulunan bir buçuk milyar kadar insanı büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Kuzey Kıbrıs’a 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olan bu kitleye kapımız her zaman açıktır. 

Ülkemizde şu an 30 bine yakın yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda yeni turizm bölgeleri açarak yeni yatırımların önünü açacağız.

Turizmde çeşitliliğe inanıyoruz. Ülkemizin iklim koşulları nedeni ile kış aylarında turizmin devam ettiğini ve kış turizmi adı altında 2 haftalık konaklamalı turlarımızın sürdüğünü de söyleyebilirim.

Charter seferler ile Avrupa’dan gerçekleşen operasyonlar ile kış turizmi hem ülke ekonomimize hem de ülke turizmimize büyük bir katma değer sağlıyor. 
 
Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, bakir kalmış yapısı ile bir çok ülke insanının dikkatini çekmekte ve bu güzellikleri keşfetmek için talepler artarak gelmektedir. 

Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmuş bir sezon geçirdik. Verilere baktığım zaman 2019 yılı verilerine yaklaştığımızı görüyorum. Bu artarak süren grafiğin 2023 yılında daha çok yükseleceğini ve daha verimli bir sezon geçireceğimizden hiç şüphem yoktur.
Bu yıl hizmete girecek olan yeni havalimanımız nedeni ile 2023 yılı için ayrıca heyecanlıyız. Yeni havalimanının açılması ile büyük gövdeli uçakların da ülkemize gelebileceğini, bunun da ulaşım maliyeti açısından büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
Uluslararası standartlarda inşaa edilmiş olan yeni Havalimanımız ile turizmde yeni hedeflerin peşinde turizm paydaşlarımızla, beraber koşmaya devam edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde turizm tanıtım filimleri, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun tanıtılıp pazarlanması gibi konularda bizlere her zaman destek oluyorlar. Bunun için de Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ayrıca teşekkür ederim.
Böylesine güzel bir organizasyonu hayata geçiren tüm fuar yönetimini tebrik eder, Kuzey Kıbrıs olarak her zaman burada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.” Diye konuştu.

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