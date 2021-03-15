KKTC, Astrazeneca'ya devam edecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel bir ziyareti sırasında, ülkemizde de uygulanan Astrazeneca aşısının birçok Avrupa ülkesinde yapımının askıya alınmasını değerlendirdi.

Üstel, "Güney Kıbrıs'ta Astrazeneca aşısı durdurulmadı" diyerek, "Avrupa'nın diğer bazı ülkeleri için bu durum geçerli" dedi.

Aşının belli bir serisinin yapılmasının askıya alındığını vurgulayan Üstel, KKTC'ye gelen Astrazeneca aşılarının askıya alınan serilerin tamamen dışında olduğunu kaydetti.

Üstel aşıyla ilgili hem Avrupa Birliğinden hem de İngiltere'den görüşler alındığını, o doğrultuda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Üstel 'ülkemizde bu aşılar yapılmayacak, iptal edildi' diye bir şey söz konusu değildir' dedi.

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