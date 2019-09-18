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KKTC Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin kurucu üyesi oldu

Atik, 7 ülke ile birlikte Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attı

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:42
KKTC Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin kurucu üyesi oldu

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, 7 ülke ile birlikte Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası  Maltepe Tiyatro Festivali’ne katılan Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den tiyatro heyetleri, Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin kurulmasına karar verdi. 

Protokole imza atan Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, ülke adına son derece önemli bir adım atıldığını, sanat yoluyla ülke tanıtımına büyük katkıda bulunulacağını söyledi. 

Derman Atik, Birliğin tiyatroların dayanışmasını sağlamak, ülkeler arası paylaşımın gücünü artırmak ve işbirliği yapılması için kurulduğunu dile getirdi. 

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