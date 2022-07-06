Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!

KKTC, Bağımsız bir devlettir!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet törenine katıldı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:41
65 Okunma
KKTC, Bağımsız bir devlettir!
banner48

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre Töre, etkinlikte 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Bozdağ Töre'nin kızı, okul ve sınıf birincisi olan Şengül Töre'ye diplomasını ve başarı plaketini verdi.

 Başkan Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğunu, en büyük eser olduğunu, ona sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

 Mezun olan öğrencilere seslenen Töre, öğretmenlik hayatında yetiştirecekleri öğrencilere mensubu oldukları Kıbrıs Türk halkının ulusal varoluş mücadelesini ve ulusal kimliğini öğretmeleri gerektiğini belirtti.

 Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere geldiğini ifade eden Başkan Töre, “Atatürk’ün, Rauf Denktaş’ın , Fazıl Küçük’ün izinden, bizi bugünlere taşıyan mukavemetçi abilerinizin izinden yürümeye devam ediniz” dedi.

 Töre: “Öğretmenler, toplumun aydınlık yüzü ve geleceğinin yüzüdür. Eğitim vereceğiniz çocuklara vatan, bayrak ve millet sevgisini öğretiniz” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu
KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu
Baybars ve Rogers’ın partiden ihraç sürecine ara emri
Baybars ve Rogers’ın partiden ihraç sürecine ara emri
Akyiğit: “Yakıtı daha pahalıya almak zorunda kaldık”
Akyiğit: “Yakıtı daha pahalıya almak zorunda kaldık”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim