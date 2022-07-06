KKTC, Bağımsız bir devlettir!

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre Töre, etkinlikte 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Bozdağ Töre'nin kızı, okul ve sınıf birincisi olan Şengül Töre'ye diplomasını ve başarı plaketini verdi.

Başkan Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğunu, en büyük eser olduğunu, ona sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Mezun olan öğrencilere seslenen Töre, öğretmenlik hayatında yetiştirecekleri öğrencilere mensubu oldukları Kıbrıs Türk halkının ulusal varoluş mücadelesini ve ulusal kimliğini öğretmeleri gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere geldiğini ifade eden Başkan Töre, “Atatürk’ün, Rauf Denktaş’ın , Fazıl Küçük’ün izinden, bizi bugünlere taşıyan mukavemetçi abilerinizin izinden yürümeye devam ediniz” dedi.

Töre: “Öğretmenler, toplumun aydınlık yüzü ve geleceğinin yüzüdür. Eğitim vereceğiniz çocuklara vatan, bayrak ve millet sevgisini öğretiniz” dedi.