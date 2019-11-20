‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi birlikteliğinde, DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile işbirliği içinde ve balıkçıların desteği ile uzun yıllarıdır denizlerde yaşayan canlılar ve balıkçılıkla ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ülkemizde balıkçılıkla alakalı tüm paydaşları biraraya getirip, mevcut sistemi nasıl geliştirecekleri konusunda bir çalıştay gerçekleştiriyor.

‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ adlı çalıştay, uluslararası katılımla 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu, saat 09.20’de gerçekleştiriliyor.

(BRT/MAIL)