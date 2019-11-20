Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:05
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi birlikteliğinde, DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile işbirliği içinde ve balıkçıların desteği ile uzun yıllarıdır denizlerde yaşayan canlılar ve balıkçılıkla ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ülkemizde balıkçılıkla alakalı tüm paydaşları biraraya getirip, mevcut sistemi nasıl geliştirecekleri konusunda bir çalıştay gerçekleştiriyor.

‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ adlı çalıştay, uluslararası katılımla 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu, saat 09.20’de gerçekleştiriliyor.

(BRT/MAIL)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim