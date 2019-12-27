Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

KKTC 'Başkanlık Sistemi'ne mi geçiyor?

27 Aralık 2019 Cuma 14:21
KKTC 'Başkanlık Sistemi'ne mi geçiyor?

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretler için Türkiye'de bulunduğu sırada yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde insanlarla temas halinde olacağını belirten Başbakan Tatar, “Ben Cumhurbaşkanı seçilsem, Türkiye’yi gezeceğim. Sıkıntı olamaması lazım, daha da yakınlaştıracağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soruyu yanıtlayan Tatar, “KKTC’de bir hükümet var ben de Başbakanıyım. Bunu çok iyi ölçüp tartmam gerekir. Ocak ayında netleşir. Bizim partimizden teşkilatından gelecek mesaj ve halkımızın değerlendirmeleri enine boyuna tartışıldıktan sonra Ocak ayının başlarında bir karar vermek durumundayız. Başkanlık sistemi yasası da gündemdedir. Her partinin söylediği ve olumlu bulduğu bir olaydır. Anayasal düzenleme ister. Önümüzdeki süreçte o da değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.

“BEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLSEM, TÜRKİYE’Yİ GEZECEĞİM”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde insanlarla temas halinde olacağını sözlerine ekleyen Tatar, şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanı seçilsem, Türkiye’yi gezeceğim. Sıkıntı olamaması lazım, daha da yakınlaştıracağım. Dr. Küçük de öyle söyledi, Denktaş da öyle söyledi. Türk kamuoyu ile yakın olmamız lazım. Buradaki hükümet de Türk kamuoyunun beklentilerini yansıtıyor. Eğer Türk halkı beni severse, Kıbrıs’tan gelecek beklerse, Kıbrıs daha emin ellerde olur. Yavuz suyunu getirdik. Bu da bizim projemizdir. Yıllardır tartışılan projeydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tamam dedi, Veysel Eroğlu’na talimat verdi. Yaptık.” Kıbrıs’ta her çeşmeden Anadolu suyu akıyor. Umut vererek, heyecan vererek mücadeleye devam...”

Anahtar Kelimeler:
TatarHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döne Özer Şah hayatını kaybetti
Döne Özer Şah hayatını kaybetti
KTSO:2019 Yılı zorlu bir yıl oldu
KTSO:2019 Yılı zorlu bir yıl oldu
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim