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KKTC bayrağı, Rum tarafıyla eşit statüde olduğumuzun simgesi olmaya devam edecek

Gündem Kıbrıs Cenevre Özel yayınında, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu bugün yapılacak olan Cenevre görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:43
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KKTC bayrağı, Rum tarafıyla eşit statüde olduğumuzun simgesi olmaya devam edecek

ÖZEL HABER - Kardelen Göksu

Gündem Kıbrıs Cenevre Özel yayınında, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu bugün yapılacak olan Cenevre görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Hasipoğlu’nun konuşması şu şekilde:
Gayri resmi bir Kıbrıs konferansıdır bu tabiri caizse herkes eteğindeki taşları dökmeye geldi buraya. Birlemiş Milletler parametrelerinde federasyonu görüşeceğiz diye bir zorlama, yaptırım yok. Dolayısıyla bizim için çok iyi bir durumdur. Biliyorsunuz biz yarım asırdır federasyonu konuşuyoruz, şuan biz kendi devletimizi, egemenliğimizi, neden uluslararası eşitlik istediğimizi anlatma şansımız olacak. Burada bütün ülkelerin Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri hepsi dinleyecek ve bunu Birleşmiş Milletlerin kaydına geçireceğiz. Dün Antonio Gutteres ile görüşme gerçekleştirdik ve ön düşüncelerimizi sunduk. Bugünde sabah 5+1 gerçekleşiyor bütün ilgili taraflar masada olacak herkes konuşmasını yapacak ve öğleden sonrada ikili görüşme olacak.

Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile istişare edebilmesi için, Yunanistan’ın Kuzey Kıbrıs ile istişare etmesi gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gönderdiği mektupta da yazdığı gibi bu sefer farklı olmalı dedi. Bizde bu sefer farklı şeyleri konuşacağız. Devletimiz hakkında konuşacağız, var olan egemenliğimiz hakkında konuşacağız, Rum tarafı bu ada üzerinde ne kadar egemense bizim de o kadar egemen olduğumuzu konuşacağız ve Birleşmiş Milletlerin kaydına geçireceğiz.

Duygularımızı ifade eden en önemli şey bayrağımız. Bu görüşmeler devam ettikçe ve bizde bu müzakere masasında olduğumuz sürece KKTC bayrağı göğsümüzden inmeyecek. Bu bayrak bundan sonra uluslararası anlamda, Rum tarafıyla eşit statüde olduğumuzun simgesi olmaya devam edecek.

Son Güncelleme: 28.04.2021 13:58
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