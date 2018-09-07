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KKTC Biber gazıyla tanıştı

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylemde, Cumhurbaşkanlığı’nda Başbakanın açıklamasının ardından öğle saatlerinde Ledra Palace Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçti.

07 Eylül 2018 Cuma 13:50
KKTC Biber gazıyla tanıştı


Eylemcilerin Ledra Palace Trafik Işıkları’na gelişinde arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ve polis eylemcilere müdahale ederek biber gazı sıktı. Bu sırada biber gazından etkilenen bir basın mensubu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eylemciler daha sonra trafik ışıklarından Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi. Polis yolu kapatarak Cumhurbaşkanlığı’na geçmelerine izin vermedi.
TC Lefkoşa Büyükelçiliğine yürümek isteyen eylemciler bu sefer de Şehitler Anıtı önünde durduruldu. Çevik Kuvvet ve Polis geçişe izin vermedi. Eylemciler anıt önünde bekliyor

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Son Güncelleme: 07.09.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
EylemBBiber GazıPolis
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