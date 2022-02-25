KKTC bir gerçektir ve var olmaya devam edecektir!

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un, Ukrayna’daki gelişmeler konusunda Rossiya TV kanalına yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasına Rum Yönetimi’nden gelen tepkileri değerlendirdi.

Lavrov’un “Hiç kimse Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin diyaloğa katılma hakkını reddetmiyor” şeklinde değerlendirmede bulunmasının büyük yankı yarattığını kaydeden Tatar, Rum Yönetimi’nin de Lavrov’a yönelik tepkilerinin devam ettiğine işaret etti.

“Sayın Lavrov’un ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ifadesini kullanmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimi, Rusya’ya yönelik diplomatik girişimlerde bulunacağını açıklarken, her zaman olduğu gibi Kıbrıs’taki gerçekleri gizlemeye ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadır” diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk halkının yöneticilerinin de 1959 Zürih ve Londra görüşmelerinde olduğu gibi, o yıllardan bu yana Kıbrıs konusuyla ilgili diyalog, gelişme ve müzakerelere katılma hakkına sahip olduğunu ve bunun yadsınamaz ve gizlenemez bir gerçek olduğunu vurguladı.

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Enosis hedefli olarak 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları sonrasında, 15 Ocak 1964 tarihinde başlayan Londra Konferansı ile diyalog sürecine garantör ülkelerin yanı sıra Kıbrıs Türk halkının da temsilcileri yer almıştır. Bunun hemen sonrasında, 26 Şubat-4 Mart 1964 tarihleri arasında gerçekleşen BM Güvenlik Konseyi toplantılarına da, Kıbrıs Türk halkını temsilen dönemin Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf R. Denktaş da katılmıştır.

Daha sonra, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak gündeme gelen bütün diyaloglarda Kıbrıs Türk halkının yönetimleri ile temsilcileri yer alırken, 1968 yılında başlayan ve bugüne kadar devam eden bütün müzakere süreçlerinde de halkımızın temsilcileri yer almıştır ve halen yer almaktadır. Tüm bunlar yadsınamaz gerçeklerdir ve kendi egemen devletini kuran Kıbrıs Türk halkının her türlü diyalog ile müzakere süreçlerine katılması vazgeçilemez hakkıdır. Sayın Lavrov da açıklamasında bu gerçeğe dikkat çekmiştir.”

Rum Yönetimi’nin Lavrov’un, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasını hazmedemediğini ve buna karşı çıktığını söyleyen Tatar, Rum Yönetimi’nin tepki ve girişimlerinin hiçbir anlamı, değeri ve geçerliliği olmadığını kaydetti.

“Silah zoruyla bir Rum devletine dönüşen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. Kıbrıs Türk halkının tek temsilcisi, özgür iradesiyle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. KKTC bir gerçektir, vardır ve var olmaya devam edecektir” diyen Tatar, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak bir antlaşmanın yolunun ise egemen, eşit, iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm olduğunu söyledi.

Tatar açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden sorunların silah, çatışma ve savaşla değil, diyalog yoluyla çözümlenmesi de temenni etti.