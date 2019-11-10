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KKTC Bisiklet Sevenler Derneği Anıtkabir’de

10 Kasım 2019 Pazar 20:18
KKTC Bisiklet Sevenler Derneği Anıtkabir’de

Türkiye Bisiklet Sevenler Derneği tarafından 2008 yılından bu yana ulusal çapta her yıl düzenlenen ” ATA’MIZIN YOLUNDAYIZ.” 10 Kasım etkinliğine Türkiye’nin 81 ilinden gelen bisikletlilerle birlikte katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Sevenler Derneği üyeleri öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e ulaştı.

Hüseyin Akcan başkanlığındaki bisikletçiler Atatürk’ün mozolesine karanfil ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bıraktı.

Duygu yüklü bu kısa törenin ardından Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz başkanlığındaki bisikletliler Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Murat Suyabatmaz,1930’larda dedelerinin bu ülkeyi kurmak için at sırtında yolculuk yaptıklarını hatırlatarak bu ülkenin zor şartlarda kurulduğunu hatırlamak ve hatırlatmak için bu yolculuğu yaptıklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de 5 bisikletlinin atamızın yolundayız diyerek bu yolculuğa katıldıklarını söyledi.

Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert’te konuşmasında, meşakkatli bir süreçten sonra ter dökülerek Anıtkabir’de olmanın güzelliğinin tarif edilemeyeceğini düşündüğünü belirterek, Anıtkabir’de spora gençliğe ter dökmeye istekli ve gönüllü insanların varlığının kendileri için onur duyucu bir tespit olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Murat Suyabatmaz, Albay Sert’e Türkiye Cumhuriyeti bayrağı hediye etti. Ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan’da Albay Sert’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden getirdikleri toprağı ve bayrağı hediye etti.

“Atamızın Yolundayız ” 10 Kasım Etkinliği ” 7 Kasım’da İstanbul Ataşehir’den başlamıştı.

Sırasıyla Sakarya, Düzce, Bolu ve Kızılcahamam güzergahı takip edilerek bu sabah saatlerinde Ankara’ya varıldı.

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