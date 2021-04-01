“KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı

Türkiye’den gelen ekibe, sanayi bölgesi alanı içindeki proje hakkında sunum yapıldı.

Başbakan Ersan Saner, sanayi bölgesinin KKTC ekonomisine ciddi katkı koyacağına inanç belirtti.

KKTC’nin rekabetçi bir anlayışla dış pazar da bularak Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir noktaya geleceğine vurgu yapan Saner, organize sanayi bölgesi tecrübesini KKTC ile paylaşan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Saner, bugünün Kıbrıs’ta Rumların sorunları başlattığı gün olduğuna da işaret ederek, bu gece galası yapılacak dizide, Kıbrıs sorununun nerede başladığının ve bugüne nasıl gelindiğinin anlatılacağını, dizinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Saner, diziyle, olayların 1974’te değil 1950’lerden başladığının anlatılacağını kaydetti.