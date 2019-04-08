Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

KKTC CSO, SILA 4 müzisyenleri ile sahne alıyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:54
KKTC CSO, SILA 4 müzisyenleri ile sahne alıyor
banner44

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ederek, birlikte sahne alıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan Salı saat 20.30'da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konserde, SILA 4’ün sevilen eserleri seslendirilecek. 

Konser, Ali Hoca yönetiminde, Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşiyor.

Konser programında; Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Ararım Sorarım Seni, Kıbrısım, Ata Binesim Geldi,  Zeytin, Gave, Garanfil, Kıbrıs Gelini, Ayrılık, Gara Gözlü Yarim, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendiriliyor.

banner41
SILA 4, Kıbrıs Türk toplumunun büyük sıkıntılar yaşadığı 1964 yılında Bayrak Radyosu’nda isim yapan Bayrak Kuartet müzik grubu olarak doğdu. Ferahzat Gürsoy, Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman İbrahim ve Erdinç Gündüz grubun ilk kurucuları olmakla birlikte, Yılmaz Kalfaoğlu ve Süleyman İbrahim’in Ankara’ya gitmesinden sonra Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş bu iki müzisyenin yerini aldı. 1969 yılında Kıbrıs türkülerine yönelerek, Kıbrıs Türk şarkı ve manilerini hatırlatan çalışmalar yapmaya başlayan grup, adadaki köyleri gezerek yaşlılardan kayıt olarak aldıkları manilerden türküler ortaya çıkardılar.

Erdinç Gündüz, Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş Ankara’da yükseköğrenimlerini sürdürürken, üç grup üyesinin sılada olması düşüncesiyle, grubun ismi SILA 4 oldu. “Kıbrısım”, sonrasında ise “Dolama” adlı şarkıları Kıbrıs’ta büyük ilgi görünce plak yapmaya karar veren grup, bir yüzünde “Kıbrısım”, diğer yüzünde ise “Dolama” parçalarının yer aldığı ilk 45’lik plaklarını piyasa sürdüler. Sonrasında plakları Türkiye'de de piyasaya sürülen grup, orada da hayli ilgi gördü. Özellikle “Gariban” isimli şarkı, Anadolu Rock isimli müzik türünün önemli şarkısı olarak gösterildi.

1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası  Raif Denktaş’ın yaşamını yitirmesiyle, grup büyük bir yıkım dönemi yaşadı. 1987 ve 1988 yıllarında bir araya gelen grup, Raif Denktaş anısına iki konser düzenledi.

SILA 4 şarkıları, nesil değişse de dillerde dolaşmaya devam edince, üç grup üyesi bir araya gelerek 13 adet SILA 4 şarkısını bir arada topladıkları CD’lerini 2009 yılında çıkardılar. CD’leri  2010 ve 2012 yılında da piyasaya sürülen grup, daha sonra iki önemli konser verdi.  Bunlardan birincisi, Mağusa Festivali çerçevesinde Salamis Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti;  ikincisi ise, Aydın Kalfaoğlu’nun hayata veda etmesinin ardından, 2015 yılında onun adına düzenledikleri “Aydınlık” adını verdikleri anı konseri oldu.

KKTC CSO, ülkemizin kıymetli SILA 4 grubu üyelerinden Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, düzenlenen konserde eşlik etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Ahmad teminata bağlandı!
Ahmad teminata bağlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim