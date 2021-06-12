Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

“KKTC Cumhurbaşkanı” ifadesinden rahatsız oldular

Yunanistan’da faaliyet gösteren “Nea Dimokratia” partisi milletvekili Dora Bakoyanni ile eski Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na “KKTC Cumhurbaşkanı” sıfatıyla katılıyor olması nedeniyle forumda yer almayacaklarını açıkladıkları bildirildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:41
280 Okunma
“KKTC Cumhurbaşkanı” ifadesinden rahatsız oldular

Yunanistan’da faaliyet gösteren “Nea Dimokratia” partisi milletvekili Dora Bakoyanni ile eski Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na “KKTC Cumhurbaşkanı” sıfatıyla katılıyor olması nedeniyle forumda yer almayacaklarını açıkladıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakoyanni’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ersin Tatar’ın foruma ‘yok hükmündeki’ KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılıyor olması nedeniyle kendisinin söz konusu foruma katılmaktan vazgeçtiğini ifade ettiğini” yazdı.

Haberde, Avramopulos’un yaptığı açıklamada ise, forum organizatörlerini uyarmasına rağmen Tatar’ın foruma KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılmasında ısrarcı olunduğunu ve bundan ötürü kendisinin foruma katılmaktan vazgeçtiğini ifade ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanErsin TatarDora BakoyanniDimitris Avramopulos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Gazimağusa ile kardeş şehir anlaşması yapılacak”
“Gazimağusa ile kardeş şehir anlaşması yapılacak”
2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı bugün yapıldı
2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı bugün yapıldı
KKTC’de Yaşayan Rum ve Maronitlere 1 Milyon Euro
KKTC’de Yaşayan Rum ve Maronitlere 1 Milyon Euro
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim