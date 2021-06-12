“KKTC Cumhurbaşkanı” ifadesinden rahatsız oldular

Yunanistan’da faaliyet gösteren “Nea Dimokratia” partisi milletvekili Dora Bakoyanni ile eski Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na “KKTC Cumhurbaşkanı” sıfatıyla katılıyor olması nedeniyle forumda yer almayacaklarını açıkladıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakoyanni’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ersin Tatar’ın foruma ‘yok hükmündeki’ KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılıyor olması nedeniyle kendisinin söz konusu foruma katılmaktan vazgeçtiğini ifade ettiğini” yazdı.

Haberde, Avramopulos’un yaptığı açıklamada ise, forum organizatörlerini uyarmasına rağmen Tatar’ın foruma KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılmasında ısrarcı olunduğunu ve bundan ötürü kendisinin foruma katılmaktan vazgeçtiğini ifade ettiği kaydedildi.