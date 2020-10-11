KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, seçmenlerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor.

11 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi.

Başbakan Tatar, oyunu Şehit Tuncer İlkokulundaki 140 numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulun Tatar, eşi Sibel Tatar ile oylarını kullandıklarını söyledi.

"KKTC için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyen Tatar, KKTC'de güzel bir demokrasi olduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bütün dünyanın gözü önünde demokrasi anlayışıyla güzel bir sınav vereceğini ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen seçime iyi bir katılımın olmasını temenni etti.

Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, "İnşallah KKTC'nin geleceği için, halkımızın beklentilerini karşılamak üzere doğru irade sandıktan çıkar ve hep birlikte KKTC’ye sahip çıkarız." diye konuştu.

KKTC cumhurbaşkanı adayları, cumhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Lefkoşa'daki Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00'de oyunu kullandı.

Akıncı, salgın koşullarında zor bir kampanya yönettiklerini belirterek, dayanışma yemeklerini ve kapalı salon toplantılarını yapamadıklarını, küçük gruplar halinde toplantılar yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu süreçte broşür bile dağıtamadıklarını dile getiren Akıncı, mesajlarını kampanya ekibinin çalışmalarıyla sosyal medya ve televizyon programları üzerinden halka ulaştırdıklarını kaydetti.

Akıncı, Covid-19 koşullarında sandıklarda görev alanlara ve katılım gösterecek halka teşekkür etti ve sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki Gönyeli İlkokulu'nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la oy kullandı.

Erhürman, daha sonra yaptığı açıklamada, çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, salgın koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek ve bugün seçilecek cumhurbaşkanının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne'deki Beylerbeyi Anaokulu'ndaki 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu, Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'ndaki 185 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi, evlatları ve torunlarıyla oy vermeye gelen Arıklı, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Arıklı, pandeminin gölgesinde ilginç bir seçim kampanyası geçirildiğini söyleyerek, anayasa gereği olan birtakım hakların kullanılamadığını ve şu an karantinada bulunan 3 bin 500 civarında seçmenin oy atamadığını hatırlattı.

Arıklı, "İkinci turun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu. Sosyal medya dışında adaylar gayet seviyeli bir tartışma yaşadılar. Ülkenin demokrasisi açısından çok sevindirici ve örnek olması gereken bir durum. Hayırlısı olsun diyoruz. Akşamleyin sonuçları aldıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, oyunu eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla birlikte Gönyeli Belediyesi'nde kurulan 68 numaralı sandıkta kullandı.

Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırarak, "Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

OY VERME İŞLEMİ 18.00'DE BİTECEK

Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek.

Öte yandan vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını bu gece 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.